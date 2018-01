L'aviazione USA pubblica video dell'accompagnamento dei Su-30 russi nel Baltico

L'aviazione americana ha pubblicato il video in cui accompagna sul Baltico due caccia russi.

Secondo il Pentagono, gli incidenti si sono verificati nel mese di novembre e dicembre 2017. Nel primo video due caccia F-15 volano per l'intercettazione di due russi Su-30, che potrebbero appartenere alla marina russa, "nello spazio aereo internazionale vicino al Baltico" il 23 novembre.

​"L'intercettazione è stata organizzata, perché gli aerei russi non hanno consegnato i codici richiesti dai controllori del traffico aereo, non hanno presentato un piano di volo" si legge nel messaggio.

Un altro video mostra l'accompagnamento di due caccia russi il 13 dicembre. Presso l'ufficio sostengono che l'intercettazione è stata eseguita professionalmente e non hanno violato il "regolamento internazionale per il volo e gli standard di sicurezza".

In entrambi i casi, l'intercettazione è stata fatta dai piloti della 493 ° squadriglia di caccia del 48° gruppo dell'aviazione USA, che fa base nella britannica Lechnchet. Gli aerei americani sono coinvolti in operazioni della NATO per il controllo dello spazio aereo della regione baltica.