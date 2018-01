USA e Corea del Sud posticipano esercitazioni congiunte dopo le Olimpiadi

I presidenti di Corea del Sud e Stati Uniti hanno concordato di posticipare le esercitazioni militari congiunte, programmate per il mese prossimo, dopo la fine delle Olimpiadi invernali di Pyeongchang. Lo riferisce USA Today.

In un comunicato, la Casa Bianca ha confermato che i presidenti dei due paesi hanno concordato di posticipare le esercitazioni dopo le Olimpiadi, in modo da concentrare gli sforzi per garantire la sicurezza dei Giochi stessi.

"Il rinvio delle esercitazioni militari congiunte fra Corea del Sud e Stati Uniti — a condizione che la Corea del Nord non realizzi nuove provocazioni — è volto soprattutto a garantire il successo dei Giochi olimpici invernali di Pyeongchang", ha detto il presidente sudcoreano Moon Jae-in.

Secondo USA Today, la Corea del Sud ha proposto di rinviare le esercitazioni militari al fine di non esacerbare le tensioni con la Corea del Nord, dove gli atleti provenienti da tutto il mondo si riuniranno nella penisola coreana per partecipare alle Olimpiadi invernali.