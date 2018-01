Iran, Ryabkov: USA cercano pretesto per aumentare pressione su Teheran

Il viceministro russo: No a giochi sporchi in contrasto con lo status di grande potenza.

Washington sta cercando un pretesto per aumentare la pressione su Teheran, tuttavia il potenziale uso del Piano d'azione globale congiunto (JCPOA) per raggiungere questo obiettivo non è conforme allo status di grande potenza statunitense: lo ha detto il viceministro degli esteri russo Sergey Ryabkov.

Mercoledì il vicepresidente degli Stati Uniti, Mike Pence, ha detto che Washington è favorevole ad avere "un accordo a lungo termine" sul programma nucleare iraniano ma tutte le sanzioni sarebbero "reimposte immediatamente" se nel quadro di questo accordo Teheran tentasse di ottenere armi nucleari o missili balistici.

"Non sappiamo — ha detto Ryabkov — cosa nel JCPOA possa non aver soddisfatto gli Stati Uniti. Il contenuto del documento è ben noto e la componente americana controlla la sua attuazione e partecipa alle sessioni della Commissione congiunta [del JCPOA], nonché in altre discussioni".

Secondo il viceministro russo, i tentativi di intensificare la pressione su Teheran per questioni non correlate all'accordo nucleare iraniano sarebbero "un gioco sporco".

"Se un pretesto per intensificare la pressione contro l'Iran — ha osservato — viene cercato per ragioni estranee al JCPOA, ed è vero, secondo le nostre osservazioni, allora è un gioco sporco, che è in contrasto con lo status di grande potere".

Ryabkov ha infine aggiunto che è necessario seguire i mezzi diplomatici per risolvere i problemi nella regione.