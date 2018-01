Il Su-30CM diventerà il principale aereo dell'aviazione marina russa

Lo ha detto il capo dell'aviazione marina militare, il generale Igor Kozhin.

"Nel 2017 ci siamo aggiornati su più fronti. Così, è continuato il lavoro di riarmo delle forze operativo-tattiche dell'aviazione con gli aerei Su-30CM. Abbiamo ottenuto sei velivoli. In futuro cambierà quasi tutto il parco operativo-tattico dell'aviazione, i Su-30 CM diventeranno i nostri aerei principali" ha detto Kozhin, le cui parole sono riportate dal dipartimento di informatica e comunicazione del ministero della Difesa.

Il generale ha sottolineato che nel 2018 nell'aviazione navale della marina militare, il lavoro proseguirà per l'ammodernamento del parco aereo, con significativi termini di servizio.

"Avverrà la riqualificazione dell'aereo Il-38 con l'opzione Il-38Н Novella e l'aggiornamento degli elicotteri Ka-27 in Ka-27M. Per il prossimo futuro il Ka-27M sarà la base delle forze anti-sommergibile e delle forze di puntamento per le fazioni veicolari" ha detto il capo dell'aviazione navale.