Gli scienziati hanno scoperto come l'odore degli uomini influenza le donne

L'odore del partner può ridurre il livello di stress nelle donne, a tale conclusione sono giunti gli psicologi della University of British Columbia in Canada.

Il loro lavoro è stato pubblicato su MedXpress. Lo studio ha coinvolto 96 coppie. Gli uomini hanno messo una camicia pulita, che hanno indossato per 24 ore. Era vietato usare il deodorante, profumo, non dovevano fumare e mangiare cibo aromatico. Dopo un giorno le camicie sono state congelate per una migliore conservazione dell'odore.

Alle donne che hanno partecipato all'esperimento, è stato chiesto di annusare le t-shirt che indossavano sconosciuti, o uomini con cui hanno una relazione. Dopo alle donne è stato fatto uno stress test, che comprendeva una simulazione di colloquio di lavoro e problemi di matematica. Le donne hanno risposto alle domande sul loro stato d'animo e superato l'analisi della saliva per misurare il livello di cortisolo, l'ormone dello stress.

Nel corso delle analisi dei dati, gli scienziati hanno scoperto che i soggetti che annusavano le camicie dei partner, erano meno stressati, avevano registrato un più basso livello di cortisolo. Allo stesso tempo, chi aveva la camicia di un estraneo, aveva maggiore stress.

Gli autori suggeriscono che tali schemi influiscono sui fattori evolutivi. "Da giovane la gente ha paura degli estranei, soprattutto di sesso maschile. Probabilmente, l'odore di uomini sconosciuti provoca la reazione "combatti o fuggi", che aumenta il livello di cortisolo. Questo problema può verificarsi inconsapevolmente" dice uno degli autori dello studio, Marlies Hofer.