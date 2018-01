Cybersecurity, Apple: tutti Mac e Ios affetti da vulnerabilità

Il colosso di Cupertino invita gli utenti a scaricare le ultime patch per rafforzare la sicurezza.

Il colosso tecnologico statunitense Apple ha affermato in una nota che tutti i dispositivi Mac e iOS sono affetti da una vulnerabilità della sicurezza nelle unità di elaborazione centrale (CPU). Negli ultimi giorni, gli esperti di cybersecurity hanno rilasciato informazioni su difetti di progettazione in microchip prodotti o progettati da aziende come Intel, AMD e Arm, che controllano quasi tutto il mercato dei chip. Le vulnerabilità, denominate Meltdown e Spectre, potrebbero consentire agli hacker di ottenere l'accesso a informazioni sensibili sui computer degli utenti e su altri dispositivi.

"Tutti i sistemi Mac e iOS — ha spiegato la Apple — sono interessati, ma non ci sono exploit noti che hanno un impatto sui clienti in questo momento". Il colosso ha precisato che "Apple Watch non è affetto da Meltdown".

La società di Cupertino ha consigliato a tutti gli utenti di scaricare il software solo da fonti attendibili, aggiungendo che la società ha già rilasciato patch finalizzate alla protezione da Meltdown e Spectre e continuerà i suoi sforzi in questa direzione.