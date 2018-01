Il procuratore generale dell'Iran: sostengono le proteste USA, Israele e Arabia Saudita

Secondo Montazeri ha architettato il piano per i disordini in Iran Michael D'Andrea, che in precedenza ha diretto il dipartimento della CIA per combattere il terrorismo.

"Per creare disordini in Iran è stato istituito un gruppo speciale, che comprendeva gli USA, Israele e Arabia Saudita. Il gruppo è capeggiato da Michael D'Andrea e uno degli agenti del "Mossad". Tutte le spese del gruppo sono state pagate dall'Arabia Saudita" ha detto il procuratore generale dell'Iran.