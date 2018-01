L'Ucraina sta cercando di impedire la collaborazione tra Daimler e la Russia

Lo ha detto il deputato della Duma di stato della penisola Ruslan Balbek. Come ha riferito mercoledì l'agenzia di stampa ucraina UNIAN, il ministro degli Esteri ucraino Pavlo Klimkin ha affermato che le aziende tedesche che operano in Crimea, nonostante le sanzioni dell'Unione Europea, saranno responsabili politicamente e giuridicamente.

Ancora in precedenza, il Ministero dei territori temporaneamente occupati e degli sfollati interni dell'Ucraina ha dichiarato che un certo numero di note case automobilistiche lavorano in Crimea, aggirando le sanzioni. Il personale ucraino ha sostenuto di aver rivelato i marchi principali che lo fanno: Nissan, Toyota, Peugeot, Mitsubishi, Kia Motors, Volkswagen, Mercedes-Benz, Audi, Skoda, Isuzu, Bayerische Motoren Werke AG (BMW), Renault, Lexus e rivenditori di servizi.

"Le autorità di Kiev stanno cercando di guidare in un cuneo la collaborazione del gruppo tedesco Daimler e la Russia. Come campo di battaglia principale l'ucraino Pavlo Klimkin ha scelto la Crimea, allo stesso tempo, il ministero degli esteri ucraino assolutamente non possiede informazioni sul mercato automobilistico della penisola" ha detto Balbek, commentando la sua dichiarazione.

Secondo il parlamentare, la dichiarazione del ministro degli esteri è dalla categoria: "l'ho sentito da dire, ma non so da chi", cioè "è assolutamente un pettegolezzo'".

Dettagli sulle sanzioni

Le sanzioni occidentali vietano alle società sotto la giurisdizione dell'Unione Europea, di acquisire o aumentare la quota di immobili situati in Crimea o a Sebastopoli, di acquisire nuove quote o aumentare la quota di persone giuridiche in queste regioni, fornire o partecipare ad accordi sulla concessione di un prestito o di credito, o comunque concedere finanziamenti alle aziende della Crimea e di Sebastopoli, creare, sulla penisola joint venture, nonché fornire servizi di investimento per le transazioni di questo tipo.

Alle aziende dei paesi membri dell'UE, inoltre, è vietato fornire servizi direttamente connessi alle attività per il turismo in Crimea e Sebastopoli. In particolare, le navi, non possono entrare nei porti di Sebastopoli, Kerch, Yalta, Feodosia, Evpatori, Cernomorska e Kamish Burun.