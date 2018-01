Lo ha riferito il vice ministro per i territori temporaneamente occupati Yuri Grymchak in onda alla tv Zik.

"Pensate che non abbiamo avuto piani per minare il sistema di gasdotti? Di questi piani statali vi racconto io", ha sottolineato.

Secondo il vice ministro, questo è uno dei fattori limitanti del conflitto nel Donbass.

Grymchak ha aggiunto che la Russia "fa tutto", per costruire il gasdotto "bypassando l'Ucraina". Il funzionario, ovviamente, aveva in mente il Nord stream 2. L'Ucraina, come gli USA, agisce contro la costruzione del gasdotto, che si prevede di costruire accanto al Nord stream. Kiev teme di perdere i proventi del transito del gas russo, e Washington ha piani ambiziosi per l'esportazione di gas naturale in Europa.

Il progetto ha un valore di 9,5 miliardi di euro, si prevede la costruzione di due tubi dalla costa della Russia attraverso il mar Baltico, fino in Germania. La capacità totale sarà di 55 miliardi di metri cubi di gas all'anno.