L'ex membro del Congresso USA sull'economia: questa bolla necessariamente scoppierà

Nonostante la rassicurazione di Donald Trump su una significativa ripresa economica, la situazione nel paese non è rosea, ha detto l'ex-deputato. Secondo lui, "una gran parte della popolazione dell'America sta vivendo momenti difficili".

"La prosperità e un numero sufficiente di posti di lavoro dipendono esclusivamente dalla quantità di debito. Le persone possono vivere non male, fino a quando hanno la possibilità di prendere prestiti in banca. Ma prima o poi il limite di credito verrà esaurito" ha detto il politico.

Secondo lui, gli USA possono "indebitarsi e spendere enormi somme di denaro", mentre il dollaro è "valuta della riserva mondiale". Paul ha sottolineato che nel corso degli ultimi otto anni l'economia americana è in recessione. L'ex deputato ha spiegato che c'è un' "enorme bolla", che "necessariamente scoppierà".

"Ci si aspetta un crollo improvviso, come quello che si è verificato con il sistema sovietico. Naturalmente, il nostro paese non si dividerà in singoli stati, ma sono sicuro che non possiamo più permetterci di essere un impero globale", ha concluso