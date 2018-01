Ministro degli Esteri tedesco: in Donbass una nebbia "non politica, ma vera"

Il capo della diplomazia tedesca è in visita in Ucraina il 3 e 4 gennaio. Come è stato detto in precedenza dal ministero degli Esteri, Gabriel insieme all'omologo ucraino Pavel Klimkin, doveva visitare un tratto della linea di delimitazione nella zona di Mariupol, incontrare il personale della missione speciale dell'OSCE.

"Siamo stati sfortunati, le condizioni meteo hanno cambiato i nostri piani: la nebbia, non quella politica, ma vera e propria nebbia, in quella zona c'era proprio dove dovevamo atterrare. Nessuno sapeva se c'era possibilità di arrivarci", ha detto Gabriel in onda alla tv N24. Egli ha aggiunto che la decisione per "la visita in Ucraina e in Donbass, lungo la linea di confronto" sarà possibile tra 14 giorni, "se il tempo lo permette".

Gabriel ha aggiunto che i negoziati politici con la parte ucraina si sono svolti mercoledì.