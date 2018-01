Ministro Esteri tedesco chiede missione pace nei territori occupati del Donbass

In un incontro con il suo omologo ucraino, il ministro degli Esteri tedesco Sigmar Gabriel si è detto favorevole all'introduzione di un contingente delle Nazioni Unite per il mantenimento della pace in tutta la regione del Donbass. Lo riferisce la riferisce Deutsche Welle.

L'incontro dei ministri degli Esteri di Germania e Ucraina a Kiev è durato 40 minuti in più del previsto. Una volta conclusa, Sigmar Gabriel e Pavel Klimkin non hanno nascosto la loro preoccupazione di fronte ai giornalisti per la situazione critica nel Donbass.

"La Russia persegue una politica di escalation controllata. Solo negli ultimi giorni abbiamo registrato più di 60 bombardamenti, un terzo dei quali condotti con armi vietate", ha detto Klimkin.

A sua volta, Gabriel ha definito la guerra nella regione non solo un "conflitto tra Russia e Ucraina", ma un pericoloso precedente per l'intera Europa e il mondo intero. A suo parere, ciò mette in discussione il rispetto delle frontiere e l'ulteriore applicazione dei trattati internazionali.

"Noi europei siamo convinti che il potere della legge debba prevalere in Europa ", ha affermato il ministro tedesco.

Gabriel ha promesso che Berlino "sosterrà attivamente l'introduzione della missione di pace delle Nazioni Unite nel Donbass", e spera che ciò avvenga prima delle elezioni presidenziali in Russia.

In generale, secondo la pubblicazione, i ministri hanno dimostrato "una commovente unanimità". Solo le loro valutazioni sulla fornitura di sistemi anticarro americani all'Ucraina erano diverse: Per Berlino ci sono già troppe armi nella regione.

Tuttavia, Klimkin ha insistito sul fatto che le armi americane in Ucraina sarebbero utilizzate esclusivamente a scopo difensivo — come risposta alle "possibili provocazioni militari" di Mosca in vista delle elezioni russe.

"La Russia ha rinviato la data di queste elezioni per l'anniversario di un referendum illegale sul territorio della Crimea. Questo di per sé non è una semplice provocazione, ma siamo pronti per questo ", ha detto il ministro ucraino.