Senatore russo propone di seppellire Lenin in Piazza Rossa

"Ammetto che il tempo di seppellire il corpo di Lenin potrebbe essere giunto. Sarebbe meglio fare a meno di un referendum e assumersi la responsabilità di questa decisione. Per esempio, adottando una legge federale speciale sul mausoleo per seppellire la salma e creare un memoriale", ha detto il Morozov a RIA Novosti.

© Sputnik. Sergey Guneev Più vivo che mai

Egli ritiene che un referendum non sia lo strumento adeguato a prendere una tale decisione, in quanto potrebbe creare tensioni all'interno del paese. Morozov ha sottolineato di non essere un sostenitore di una soluzione affrettata a questo problema.

La sepoltura della salma di Lenin, attualmente esposta al pubblico nel mausoleo in Piazza Rossa a Mosca, è una questione aperta da molti anni. Lo scorso novembre, il presidente della Cecenia, Ramzan Kadyrov, ha definito la sepoltura del corpo di Lenin la soluzione più corretta dal punto di vista storico e ha esortato il presidente Vladimir Putin a risolvere questo problema.

L'iniziativa di Kadyrov è stata duramente contestata dal segretario del partito comunista russo Gennady Zyuganov.