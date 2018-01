Seul sarà in stretto contatto con Washington per stabilire dialogo con Corea del Nord

Il ministro degli Esteri della Corea del Sud, Kang Kyung hwa, ha confermato che Seul intende mantenere una stretta collaborazione con gli Stati Uniti per stabilire un dialogo con la Corea del Nord, e che eventuali colloqui intercoreani sono inseparabili dagli sforzi delle forze alleate sulla denuclearizzazione della penisola coreana.

Il ministro sudcoreano espresso la posizione di Seul, riferisce l'agenzia di stampa Yonhap, nel corso della riunione con l'attuale ambasciatore degli Stati Uniti in Corea del Sud Mark Knapperom e il comandante delle forze americane di stanza nel paese, generale Vincent Brooks.

"Andremo avanti tendendoci in stretto contatto con voi… Ci attende molto lavoro che richiede una stretta interazione", ha detto Kang Kyung-hwa.

Egli ha sottolineato che il presidente della Corea del Sud, Moon Jae Ying, ritiene i colloqui intercoreani inseparabili dagli sforzi congiunti per risolvere la situazione intorno alla Corea del Nord.

In precedenza il leader nordcoreano Kim Jong-un ha ordinato di stabilire una "linea diretta" tra la Corea del Nord e la Corea del Sud e i rappresentanti dei due paesi hanno tenuto la loro prima conversazione telefonica.

Martedì scorso, il ministro sudcoreano dell'Unificazione Cho Myung Kyung ha offerto di organizzare un incontro ad alto livello nella zona demilitarizzata per discutere la partecipazione degli atleti della Corea del Nord ai Giochi Olimpici di Pyeongchang. La Corea del Nord è rimasta in silenzio per un giorno, quindi è stata fatta una dichiarazione sull'apertura della linea diretta.