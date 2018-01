Ambasciatore dell'Ucraina in Canada: estendere le sanzioni contro la Russia

L'ambasciatore dell'Ucraina in Canada Andriy Shevchenko ha invitato Ottawa ad estendere le misure contro i "violatori russi dei diritti umani". Lo segnala Ukrinform.

Secondo lui, in base "all'atto Magnitskij" approvato alla fine del 2017 in Canada, 30 russi sono già oggetto di sanzioni personali.

"Speriamo che in futuro saremo in grado di applicare questa legge contro i russi, che perseguono gli ucraini del Donbass e in Russia" ha detto Shevchenko.

Il diplomatico ha anche sottolineato che il Canada ha dimostrato al mondo "un degno e coerente esempio di pressione sulla Russia".

In precedenza il ministero degli Esteri canadese ha imposto sanzioni nei confronti di funzionari stranieri, sospettati di corruzione e violazione dei diritti umani. Il documento è entrato in vigore il 19 ottobre. Chi è nella lista nera canadese è menzionato anche nella redazione americana dello stesso atto.