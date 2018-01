Palombari russi si alleneranno ad una profondità di oltre 400 metri

Lo si apprende in una nota stampa del dipartimento di informazione e pubbliche relazioni del ministero della Difesa russo.

"L'istituto scientifico e di ricerca per il soccorso e le tecnologie marine, in collaborazione con il reparto speciale per le missioni di soccorso della Marina Militare Russa ha iniziato l'addestramento delle unità subaquee di salvataggio con immersione a profondità superiore a 400 metri." — si legge nella comunicazione.

La prima fase di formazione si svolgerà all'istituto di ricerca a Lomonosov, a San Pietroburgo. Nel corso della seconda fase ci sarà l'aiuto della nave di salvataggio Igor Belousov.

La Difesa ha ricordato che nell'autunno del 2017 i soccorritori sono scesi a 317 metri.