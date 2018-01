Pushkov ha commentato la dichiarazione di Haley sul Consiglio di Sicurezza per l'Iran

In precedenza, Haley ha detto che gli USA hanno intenzione di convocare il Consiglio di Sicurezza dell'ONU per le proteste nella Repubblica Islamica. Il portavoce ufficiale del ministero degli esteri Maria Zakharova ha proposto ai diplomatici americani di condividere esperienza nella riunione per mettere fine alle proteste.

"Hayley ha fatto tutto per la "pace e sicurezza" in Siria, ora si preoccupa di "pace, sicurezza e libertà" in Iran. In altre parole, di un cambio di regime" ha scritto Pushkov su Twitter.

Alla fine di dicembre, per la situazione economica difficile, nelle grandi città iraniane sono iniziate le proteste. Negli scontri sono morte almeno una ventina di persone. Il presidente Hassan Rohani ha sottolineato che le proteste non sono causate solo da problemi interni, ma anche da un incitamento dall'esterno. La Casa Bianca ha ufficialmente sostenuto i manifestanti in Iran.