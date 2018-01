Duma commenta test sistema missilistico ucraino Grom-2

Kiev ha pubblicato un video dei test dei motori del nuovo sistema missilistico tattico "Grom-2" come parte di una campagna di informazione volta a intimidire la popolazione civile. Lo ha affermato il deputato della Duma della Repubblica di Crimea, vicepresidente della commissione per le nazionalità Ruslan Balbek, in un'intervista a RT.

"Kiev ha annunciato la sperimentazione del nuovo missile con la speranza di rovinare le vacanze di Capodanno in Crimea" ha detto Balbek.

Secondo lui, l'Ucraina dichiara consapevolmente una potenziale minaccia per il ponte della Crimea, dal momento che la gittata del sistema consentirebbe al missile di raggiungere lo stretto di Kerch.

Il deputato ha sottolineato che la dimostrazione della sistema è stata fatta esclusivamente per la popolazione civile, dal momento che Kiev non è in grado di spaventare le truppe russe in Crimea con il suo "missile sperimentale".

Secondo i media ucraini, il complesso "Grom-2" è progettato per colpire obiettivi stazionari singoli e in gruppo dai 50 ai 280 chilometri di distanza. La testata del missili balistico a stadio singolo è progettata per pesare 480 chilogrammi.