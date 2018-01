Pubblicato video sui test del nuovo sistema missilistico ucraino (VIDEO)

Il sistema missilsitico è pronto a condurre i primi test di volo, riporta 122 Ucraina.

Secondo le informazioni del canale, il Grom-2 è progettato per colpire obiettivi stazionari singoli o in gruppo dai 50km ai 280km di distanza. In questo caso, la testata di questo missile balistico a singolo stadio è stata progettata per pesare 480 chilogrammi.

In precedenza il presidente ucraino Petro Poroshenko ha annunciato il successo dei test del sistema missilistico ucraino Olkha.