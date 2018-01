Un Mi-24 russo è precipitato a causa di un problema tecnico

Il Ministero della Difesa russo ha reso noto che la sciagura è avvenuta a 15 km dall'aeroporto di Hama, a nord di Damasco, a causa di un problema tecnico. Il Mil Mi-24 non è stato coinvolto in nessuno scontro a fuoco.

Nel tentativo di atterraggio sono morti entrambi i piloti ed è rimasto ferito l'ingegnere di bordo, che è poi stato evacuato e portato all'aeroporto di Hmeymim dalle squadre di ricerca e soccorso. Lo schianto dell'elicottero non ha provocato né esplosioni né incendi.

Il Mil Mi-24, nome in codice "Coccodrillo" è un elicottero militare di produzione già sovietica (1971), utilizzato per manovre di appoggio e trasporto dei paracadutisti. Nell'operazione in Siria sono stati impegnate dodicii unità, dislocate nella base area di Hmeymim.