Iran richiede agli USA di ritirare le truppe dalla Siria

La presenza militare americana in Siria è illegale, dunque gli USA devono ritirare le proprie truppe dal paese arabo, ha dichiarato il segretario del Consiglio Supremo per la sicurezza nazionale dell’Iran, l’ammiraglio Ali Shamhani in una intervista con il canale Al-Mayadin.

L'ammiraglio iraniano ha osservato che gli USA a differenza dell'Iran o della russia non hanno un permesso ufficiale di permanenza sul suolo della Siria. Ha definito la presenza militare americana sul territorio siriano come un occupazione. Shamhani ha sottolineato che Teheran sostiene Damasco e i suoi sforzi a far ritirare Washington dalla Siria.

"Lo richiederemo presso tutti i tribunali internazionali" ha aggiunto l'ammiraglio iraniano.

Ha anche ricordato che Russia, Turchia e Iran fanno tutto il possibile per la risoluzione del conflitto siriano, dunque le parti si sono accordate per tenere un congresso sul futuro del dialogo nazionale in Siria a Sochi.