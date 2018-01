Kim Jong-un ordina di riaprire il dialogo con la Corea del Sud

Come comunicato dall'agenzia Yonhap la linea verrà aperta alle 9.30. L'obiettivo di questo passo è la discussione della possibile partecipazione di una delegazione della Corea del Nord ai giochi olimpici di Pyeongchang. Un funzionario ha comunicato che Kim Jong-un ha accolto il sostegno manifestato dalla Corea del Sud per la partecipazione della delegazione nordcoreana alle olimpiadi.

Martedì il Ministero della riunificazione Hong Yong-pyo ha proposto di organizzare un incontro ad alto livello nella zona demilitarizzata per discutere la possibile partecipazione degli atleti nordcoreani alle Olimpiadi invernali in Corea del Sud. La Corea del Nord non ha dato risposta per un giorno rispondendo successivamente con l'annuncio dell'apertura della hotline.

Nel suo discorso il 1 gennaio il leader della Corea del Nord ha dichiarato che teoricamente la partecipazione della delegazione è possible.

L'amministrazione della provincia Gangwon-do, dove si terranno le Olimpiadi, ha annunciato l'intenzione di fornire alla delegazione nordcoreana in caso di partecipazione una nave da crociera per il viaggio.