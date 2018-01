Iran, Washington potrebbe imporre nuove sanzioni

Gli Stati Uniti potrebbero avviare nuove sanzioni contro l'Iran in risposta alla repressione del governo sui manifestanti pacifici: ha detto oggi il portavoce del Dipartimento di Stato Heather Nauert.

"Non andiamo avanti sulle sanzioni — ha detto ai giornalisti —, ma questo è uno degli strumenti, un paio di cose che abbiamo in un set di strumenti molto ampio. Ci sono una serie di opzioni che certamente avremo in futuro. Stiamo osservando le notizie con molta attenzione relativamente a ogni potenziale violazione dei diritti umani di questi manifestanti che protestano pacificamente".