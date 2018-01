Il primo ministro della Lituania ha invitato a ripristinare i contatti con la Russia

Il premier lituano lo ha detto in diretta al canale nazionale della tv LNK al programma Panorama Nedeli.

"Siamo uno stato unico dell'Unione Europea, ripeto, assolutamente, non abbiamo nessun contatto con lo stato russo, anche se altri paesi, anche confinanti, lavorano attivamente su questioni economiche" ha detto.

Ha sottolineato che alla ripresa delle relazioni con la Russia si deve guardare in modo pragmatico.

"Dobbiamo guardare la questione in modo pragmatico, per chiare strategie di confine, non possiamo fare un passo indietro, si tratta della situazione in Ucraina, dell'attuazione degli accordi di Minsk, in generale della protezione dei diritti umani e il rispetto dei diritti internazionali. Ma i contatti con gli stati confinanti devono essere recuperati, il nuovo anno è di buon auspicio per questi passaggi" ha sottolineato il premier.

La Lituania non mantiene i contatti e non organizza incontri con gli alti rappresentanti della Federazione Russa dal 2014. In precedenza, la presidente della Lituania, Dalia Grybauskaite, riassumendo il 2017 e descrivendo il futuro della repubblica baltica in un'intervista al sito 15min, ha detto che con la Russia si dovrebbe collaborare per il commercio, e non combatterla.

Secondo lei, la Russia nei prossimi anni sarà un "difficile" vicino di casa, ma non c'è bisogno di "lavarsi le mani", "abbiamo bisogno di cercare la possibilità di essere aperti ai cambiamenti e, se necessario, cambiare posizione, senza rinunciare ai nostri valori".