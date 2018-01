Il ministero della Difesa indiano ha approvato l'acquisto di 240 bombe russe

Il ministro della Difesa indiano Nirmala Sitharaman ha approvato la proposta di acquisto di 240 bombe russe per l'aviazione, si dice in una dichiarazione del dipartimento.

"L'offerta riguarda l'acquisto di 240 bombe della società Rosoboronexport, per un totale di 12 miliardi e 540 milioni di rupie, circa 196 milioni di dollari. Queste bombe, appartenenti alla categoria delle armi ad alta precisione, sono già utilizzate dalle forze aeree dell'India. Questo accordo mira a compensare la mancanza di armi di precisione nell'arsenale dell'aviazione indiana, per rafforzare la loro capacità offensiva" si legge in una dichiarazione a disposizione di RIA Novosti.

Un'altra proposta è stata approvata dal ministro della Difesa indiano, per quanto riguarda gli acquisti di 131 missili del complesso anti-missile israeliano Barak e delle relative attrezzature. L'importo totale della transazione è di 4,6 miliardi di rupie, quasi 72 milioni di dollari.

"Questi missili appartengono alla classe "terra-aria", sono utilizzati come missili anti-nave" ha sottolineato il dipartimento.