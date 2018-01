La rompighiaccio diesel Ilya Muromets è entrata nella flotta del Nord

Lo ha detto martedì il capo del servizio stampa della Flotta del Nord, il capitano di primo grado Vadim Serga.

"Sotto la guida del comandante della flotta del Nord, l'ammiraglio Nikolaj Evemnov, al molo di Severomorsk è arrivata la rompighiaccio Ilya Muromets. L'ammiraglio si è congratulato con i marinai per il completamento della transizione alla flotta del Nord e l'arrivo al punto di attracco" ha detto.

Presto l'equipaggio della nave comincerà le attività conformi al corso di formazione e procederà all'esecuzione dei lavori.

La rompighiaccio del progetto 21180 Ilya Muromets è una nave di nuova generazione, progettata per rompere il ghiaccio e aiutare le forze della marina, è dotata di auto-cablaggio per navi e imbarcazioni, traino, serve per lo svolgimento delle attività di ricerca e lavori idrografici, i lavori per la sua costruzione sono stati terminati nei cantieri navali dell'Ammiragliato il 23 aprile 2015, è stata varata nel mese di giugno 2016.