In Crimea per una nuova stagione turistica si concentrano sull'arrivo di una media di 5,5 milioni di turisti, ha detto il capo del comitato del parlamento di Crimea per le terapie termali e turismo Aleksej Cherniak.

La Crimea lo scorso anno è stata visitata da 5,2 milioni di turisti, nel 2016 da 5,57 milioni di persone.

"Prima della fine della costruzione del ponte sullo stretto di Kerch in Crimea arriveranno 5,5 milioni di turisti, più o meno 200 mila. Inoltre, ci sono molti fattori che è necessario considerare: il meteo, che pregiudica il funzionamento degli aerei e traghetti, i prezzi per il trasporto aereo, la politica delle autorità di Kiev, che possono chiudere il confine per i turisti, e gli altri" ha detto Cherniak, secondo cui il limite di capacità della Crimea per l'accoglienza dei turisti per la logistica dei trasporti può sopportare i 5,5-6,1 milioni di persone.

"Si tratta della capacità massima per aprire le nostre porte" ha sottolineato Cherniak. Il ponte sullo stretto di Kerch, che collegherà la Crimea e la regione di Krasnodar, sarà il più lungo della Russia, la sua lunghezza sarà di 19 chilometri.