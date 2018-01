La festa di compleanno di Stepan Bandera celebrata a Kiev e Odessa appare come una veglia funebre di quella che era la fiorente e felice Ucraina, ha detto la vice presidente della Duma di Stato Irina Jarovaja.

"Instillare nella coscienza della giovane generazione il gene di Bandera è davvero inquietante e, purtroppo, genera una prospettiva ancora più triste per il popolo ucraino di oggi", ha aggiunto.

Ieri i nazionalisti ucraini hanno marciato per il 109 ° anniversario della nascita del leader dell'Organizzazione dei nazionalisti ucraini, uno dei principali promotori dell'esercito ribelle dell'Ucraina, l'UPA. L'obiettivo dell'UPA era lottare per l'indipendenza dell'Ucraina. Durante la Seconda guerra mondiale ha agito prevalentemente in Ucraina occidentale e ha combattuto contro i sovietici, collaborando con i nazisti, e dopo la guerra ha continuato a lottare contro il potere sovietico.

La glorificazione dell'UPA e dei suo leader, Stepan Bandera e Roman Shukhevych, suscita critiche da parte dei molti veterani della Grande guerra Patriottica e dei politici, che accusano Bandera di collaborazione con i nazisti. Allo stesso tempo una parte degli ucraini, soprattutto nella parte occidentale del paese, ritiene che Bandera e Shukhevych siano eroi nazionali.