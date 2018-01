Storico: gli USA non possono superare entropia tra Pechino, Mosca e Pyongyang

Gli Stati Uniti dovrebbero concentrarsi sul mantenimento delle istituzioni internazionali e affrontare i disaccordi interni. Lo scrive in un articolo per il National Review lo storico Jerry Hendrix.

Il mondo si sta apparentemente preparando per la guerra, sostiene Hendrix, giustificando questa situazione con l'entropia, cioè "il graduale scivolare verso il caos". Come osserva Hendrix, ogni paese deve spendere tempo per prepararsi al mantenimento dell'ordine all'interno dei suoi confini e a difendersi dall'entropia esterna. L'unica ragione per cui i media ultimamente stanno sempre più discutendo di guerra, è che la comunità internazionale ha sperimentato in modo anomalo un lungo periodo di stabilità e pace — continua lo storico.

L'umanità, in qualche modo, si è convinta che l'invenzione delle armi nucleari e le possibili conseguenze del loro uso abbiano scongiurato la probabilità di un altro conflitto di civiltà. Ma questo postulato non è davvero appropriato, considerando che "nemici come Cina, Russia e Corea del Nord" sono pronti a farne uso, avverte lo storico. In particolare, secondo Hendrix, Pechino "promuove l'idea che una popolazione di oltre un miliardo di persone possa essere sacrificata per il bene del partito comunista"; Mosca "minaccia con le armi nucleari per aumentare la tensione nel proprio interesse"; e Pyongyang è "quasi un giocatore irrazionale". Tutti loro giocanosulla "convinzione che nessuno si rischierebbe una guerra nucleare".

Corea del Nord, Cina e Russia hanno inserito nella propria agenda la possibilità di avviare un vero conflitto, non volendo fare i conti con lo status quo post-Guerra Fredda — afferma Hendriks.

Gli americani, tuttavia, hanno a che fare oggi con l'entropia interna alla nazione, con i partiti politici americani che si allontanano dal consenso popolare. Secondo Hendricks, per far fronte all'entropia serve uno "sforzo concentrato": gli Stati Uniti devono rafforzare le istituzioni internazionali.