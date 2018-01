Vovan e Lexus hanno fatto uno scherzo a Poroshenko a Capodanno

La conversazione è stata pubblicata sulla pagina di Vovan in "Vkontakte". Uno dei due si è presentato come il segretario generale della NATO Jens Stoltenberg. Al leader ucraino ha fatto molto piacere e ha cominciato a congratularsi per un buon Natale e felice anno Nuovo. Il giovane, in risposta, ha espresso la speranza che Poroshenko non beva troppa vodka e alcol, dopo di che il capo dell'Ucraina ha riattaccato.

Rispondendo alle domande degli utenti su Poroshenko, Lexus ha aggiunto che il presidente ucraino era ubriaco. "Dalla voce non del tutto, ma nemmeno io lo ero del tutto" ha spiegato.