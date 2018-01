In Nuova Zelanda hanno trovato un modo per aggirare il divieto alcolico

Gli abitanti della Nuova Zelanda della città di Coromandel hanno trovato un modo per aggirare il divieto di bere alcolici in luoghi pubblici nelle feste di Natale, riferisce il portale Stuff.co.nz.

Diverse persone hanno costruito un'isola artificiale di sabbia alla foce del fiume Tairua durante la bassa marea, hanno messo su di esso una panca e un tavolo, e quando l'acqua è salita, hanno festeggiato il Nuovo anno. Il divieto non si applica a loro, perché sono in "acque internazionali". Secondo alcuni testimoni, queste persone non hanno lasciato "l'isola" di notte e hanno osservato da i fuochi d'artificio.

New Year's revellers build sandcastle in Coromandel estuary to avoid liquor ban https://t.co/u9yWIh4h9K pic.twitter.com/VdQnfoMBRb — Stuff.co.nz News (@NZStuff) 31 декабря 2017 г.

​Secondo l'ispettore capo di polizia Uikato John Kelly, nelle forze dell'ordine di questo ingegnoso tentativo di aggirare il divieto non sapevano nulla.

"Questo è stato un pensiero creativo. Se l'avessi saputo, forse mi sarei unito a loro", ha sottolineato.