Questa opinione in una conversazione con RT è stata espressa dal deputato della Duma della Crimea, il vice capo della commissione per le nazionalità Ruslan Balbek.

Poroshenko si è rivolto ai residenti della Crimea, Sebastopoli, Donetsk e Lugansk, chiamandoli "fratelli e sorelle" dell'Ucraina.

"Considerando il rigetto della popolazione ucraina verso il loro leader, Poroshenko sta cercando con una "buona parola" di trovare sostenitori in Crimea e Donbass", ha spiegato Balbek, secondo cui "credere ad un freddo assassino del proprio popolo" possono solo i folli e l'Ovest.

Commentando le parole di Poroshenko, secondo cui la principale risorsa degli ucraini è l'ottimismo e la fede nel paese, il deputato ha sottolineato che il popolo davvero non perde il suo spirito, anche in situazioni difficili. Balbek non ha escluso che "per questa nota di speranza" gli ucraini rigetteranno "il giogo di Poroshenko".