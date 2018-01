Dubai: stabilito record dei primati per il più grande show di laser (VIDEO)

Per il nuovo anno lo spettacolo Light Up 2018 per la prima volta ha sostituito il tradizionale spettacolo pirotecnico sull'edificio più alto del mondo, la torre Burj Khalifa. Gli ultimi secondi prima del 2018 è stato lanciato un conto alla rovescia, poi il pubblico per circa sette minuti ha osservato proiezioni laser, accompagnate dalla musica, sulla stessa torre, vicina ai grattacieli, le famose fontane danzanti. Lo spettacolo era pieno di simboli nazionali. In conclusione, sul grattacielo hanno proiettato un enorme falco.

E' il record del guinness dei primati per "il più grande spettacolo di laser e suoni, proiettato su un edificio". Un simile risultato è stato registrato ad Hong Kong nel 2013. La superficie di proiezione dei laser era pari a più di 46 mila metri quadrati. A Dubai lo spettacolo ha superato più di due volte l'ampiezza della proiezione con 109 mila metri quadrati.