Putin: come la vita pubblica ha pregiudicato le mie abitudini

Il presidente Vladimir Putin ha detto che la vita pubblica non ha pregiudicato le sue abitudini, perché ha cercato sempre di comportarsi come se lo osservassero continuamente.

"Ho cercato sempre di essere un uomo non pubblico" ha detto Putin in onda al programma Vremja. Alla domanda se abbia cambiato le sue abitudini, quando è diventato più popolare, il capo dello stato ha risposto negativamente.

"Stranamente, no. Perché? Perché realmente nella mia vita ho sempre cercato di comportarmi così, come se mi osservassero continuamente. Questo è strano, ma così è successo. Dire che ho dovuto radicalmente cambiare qualcosa, no, non posso dirlo" ha aggiunto Putin.

Il programma Vremja lunedì, primo gennaio, festeggia i cinquant'anni, l'edizione festiva sul Primo canale la conducono i giornalisti Cyril Kleimenov e Anna Shatilova. La prima edizione del programma Vremja è andata in onda il primo gennaio 1968, per decenni è stata un punto di riferimento del giornalismo televisivo, dove hanno lavorato giornalisti brillanti, sovietici, e poi russi.