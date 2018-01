Ambasciatore cinese: nuovi successi nel 2018 per Mosca e Pechino

Se Mosca e Pechino continueranno a sviluppare la cooperazione bilaterale, nel 2018 Russia e Cina otterranno nuovi successi. Lo ha dichiarato l'ambasciatore della Cina in Russia Li Hui in un'intervista a Xinhua.

"I colloqui ad alto livello tra Russia e Cina hanno seriamente accelerato lo sviluppo delle relazioni bilaterali. Nel 2017, i capi di stato hanno costantemente sostenuto il dialogo e tenuto anche cinque riunioni", ha affermato l'ambasciatore.

Allo stesso tempo, secondo Hui, anche le relazioni non governative hanno contribuito allo sviluppo dei rapporti bilaterali. Ad esempio, quest'anno ricorre il ventesimo anniversario della creazione della commissione per l'amicizia e lo sviluppo russo-cinese.

Inoltre, continuando a cooperare nei settori militare ed energetico, Russia e Cina hanno iniziato a prestare attenzione all'area dei servizi ferroviari ad alta velocità. Nel 2014, ha ricordato l'ambasciatore, le parti hanno firmato un protocollo sulla cooperazione e, nel 2016, una dichiarazione d'intenti; entrambi i documenti riguardavano solo le ferrovie.

Per l'ambasciatore le maggiori prospettive per le imprese cinesi sono nell'Estremo oriente russo, dove la Cina svolge il ruolo di grande investitore straniero.

"La cooperazione russo-cinese in Estremo Oriente è fiorente. Sempre più imprese cinesi stanno aprendo le loro attività in questa regione in rapido sviluppo, così come nel porto franco di Vladivostok… questo costituisce una solida base per la futura cooperazione", ha detto Hui.

Egli ha aggiunto che la Cina è pronta a lavorare con la Russia per sfruttare appieno i vantaggi delle due economie e delle relazioni bilaterali nel quadro di una cooperazione strategica globale.