Donald Trump passerà alla storia come presidente degli Stati Uniti ai tempi delle grandi vittorie della Russia in Siria, ha dichiarato il primo vice presidente del comitato del Consiglio della Federazione per la difesa e la sicurezza, Franz Klintsevich.

Trump, nel suo ultimo discorso settimanale ai cittadini del 2017, ha dichiarato che la coalizione internazionale guidata dagli Stati Uniti ha preso quasi il 100% del territorio dal gruppo terroristico Daesh in Siria e Iraq.

"Come diciamo in Russia, ancora una volta venticinque. A quanto pare, Donald Trump vuole davvero passare alla storia come il vincitore nella guerra contro Daesh in Siria e in Iraq. Perdoniamo il capo della Casa Bianca per la sua mancanza, e risponderemo parafrasando un vecchio aneddoto sovietico" ha scritto su Facebook.

Klintsevich ha anche osservato che "Donald Trump passerà davvero alla storia come presidente degli Stati Uniti al tempo delle grandi vittorie della Russia in Siria".

Il conflitto armato in Siria si protrae da marzo 2011. La Russia ha condotto un'operazione contro lo Stato Islamico da settembre 2015 su richiesta ufficiale di Damasco. Il presidente Vladimir Putin l'11 dicembre ha dato l'ordine di iniziare il ritiro delle truppe russe dalla Siria. Parlando ai militari alla base aerea di Hmeymim, Putin si è congratulato con loro per aver adempiuto al loro compito brillantemente: la Siria è stata salvata come stato sovrano e indipendente, nel paese sono state create le condizioni per una soluzione politica sotto l'egida dell'ONU.

La coalizione guidata dagli Stati Uniti conduce un'operazione militare contro lo Stato Islamico in Siria dal 2014, agendo senza il permesso delle autorità del paese.