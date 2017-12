Il deputato della Duma di Stato Ruslan Balbek ha legato la dichiarazione dell'ex vice capo dello stato maggiore generale delle forze armate dell'Ucraina riguardo la vulnerabilità del ponte di Crimea da aerei e missili al piano statunitense per rifornire l'Ucraina di armamenti.

In precedenza, l'ex vice capo di stato maggiore delle Forze armate dell'Ucraina Igor Romanenko ha dichiarato che il ponte di Crimea è vulnerabile ai missili aerei, navali e terrestri.

Balbek ha definito la dichiarazione di Romanenko come un "offuscamento mentale temporaneo". "Kiev, a quanto pare, ha ricevuto un'iniezione di coraggio, sotto forma di una promessa di invio di armi dall'estero, così adesso sta fantasticando" ha detto il deputato RIA Novosti.

"La Crimea è una fortezza inespugnabile della Federazione Russa. Per Kiev è oramai giunto il momento di accettarlo. Non sarà permesso di mettere in discussione la calma e la pace nella regione della Crimea. Eventuali dichiarazioni e azioni affrettate e aggressive saranno stroncate sul nascere" ha aggiunto.

In precedenza, l'amministrazione del presidente degli Stati Uniti Donald Trump ha approvato un piano per fornire all'Ucraina armi letali, compresi i missili anticarro Javelin. Il portavoce del dipartimento di stato Heather Nauert ha detto che Washington ha deciso di fornire armi difensive Ucraina per proteggere la propria integrità territoriale e la sovranità.

Il ponte sullo stretto di Kerch, che collegherà la Crimea e il territorio di Krasnodar, sarà il più lungo in Russia, la sua lunghezza sarà di 19 chilometri.