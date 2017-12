Bambini siriani ricevono regali di Natale dai bambini russi

L’organizzazione dei veterani "Fratellanza militare" con l'aiuto del Centro russo per la riconciliazione delle parti in Siria ha mandato dei regali di Natale e materiale scolastico ai bambini siriani e 10 tonnellate di acqua potabile in bottiglia nei villaggi in provincia di Deir-ez-Zor, recentemente liberata dai terroristi, riporta RIA Novosti.