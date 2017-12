Consiglio della Federazione: l'economia russa è passata ad una fase di espansione

Dopo la ripresa del 2015-2016, l'economia russa è ora in sviluppo, questi risultati devono essere consolidati dalle nuove tecnologie, in particolare nell’ambito della digitalizzazione dei processi economici, ha detto a RIA Novosti il vice presidente del Comitato per la politica economica del Consiglio della Federazione, Valery Vasiliev.

"L'anno scorso è cambiata la tendenza generale delle attività legislative relative allo sviluppo dell'economia. Tra il 2015 e il 2016, siamo stati costretti a rispondere alle sfide economiche globali a alle sanzioni contro la Russia, abbiamo dovuto adeguare la legislazione in modo che la nostra economia riuscisse a realizzare il difficile compito di sostituzione delle importazioni. Questo è un lavoro che rappresenta il nostro contributo per superare la recessione " ha detto il senatore.

Egli ha sottolineato che oggi si pone l'accento nel garantire che l'economia del paese cresca più rapidamente possibile e che i risultati ottenuti non vengano solo consolidati, ma anche moltiplicati.

"Qui avrà fondamentale importanza la nuova realtà tecnologica. Pertanto, la nostra commissione ha iniziato a lavorare con degli esperti sulla creazione di un quadro giuridico per la digitalizzazione dell'economia" ha detto Vasilyev.

Secondo lui, la creazione di una nuova economia digitale è il compito più importante, ma non il solo. Per il suo sviluppo è necessario creare nuove opportunità, in particolare l'ammodernamentop tecnologico delle infrastrutture in tutte le regioni del paese, che è molto difficile oggi.

"Per ognuno di noi, era abbastanza ovvio, quindi gli sforzi del Consiglio della Federazione nel 2017 si sono concentrate sul consolidamento della normativa esistente per attuare la prossima grande riforma dello sviluppo regionale della Russia, per migliorare lo stato della politica regionale" ha detto Vasilyev.

Ora sono stati fatti solo i primi passi in questa direzione, che mirano a fornire sussidi regionali su base gratuita e irrevocabile, senza stabilire indicazioni del loro uso. È stata consolidata inoltre la cosiddetta nuova regola fiscale, la cui attuazione dovrebbe contribuire alla salute finanziaria delle regioni e al loro allineamento finanziario, e quindi alla realizzazione di opere e al risoluzione di problemi che sono di fondamentale importanza per i residenti e il paese, ha spiegato il legislatore.

"Spero che le amministrazioni regionali saranno in grado di sfruttare questi sussidi supplementari, che potrebbero essere previsti nel bilancio del 2018 in base al principio del " modello di bilancio ", questo migliorerà l'economia reale e permetterà di costruire nuove strade" ha detto il parlamentare.

Egli ha osservato che il Consiglio della Federazione ha fatto tutto il possibile per garantire alle regioni gli sgravi fiscali sui beni mobili delle organizzazioni, e di conseguenza oltre la metà delle entrate che rientrano in tale ambito rimarranno nei bilanci regionali.

"Purtroppo, l'economia del paese è piena di problemi irrisolti, spesso difficili e talvolta impossibili da risolvere, i quali a volte possono essere risolti solo migliorando la legislazione settoriale. Pertanto, a mio parere, molte di tali questioni richiedono ulteriori approvazioni da vari ministeri e dipartimenti, ma visto che il Consiglio della Federazione ha abbastanza esperienza in questo ambito, penso che saremo in grado di risolvere questi problemi in modo globale" ha sottolineato Vasiliev.

"Per descrivere i piani per il 2018 in una sola frase, sono sicuro che insieme saremo in grado di attuare i piani più ambiziosi per il restauro della economia russa" ha concluso il senatore.