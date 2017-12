Dal Parlamento russo arriva la risposta ai toni trionfalistici di Trump sulla Siria

"In generale è stato minimo il contributo della coalizione guidata dagli Stati Uniti nella sconfitta dell'ISIS in Siria. Sappiamo che, soprattutto nell'ultimo periodo, gli americani sono impegnati a sostenere gli islamisti. Evacuano con gli elicotteri i comandanti dell'ISIS sotto assedio, cercano di creare sul territorio siriano zone di concentramento di combattenti per la formazione di nuovi gruppi armati".

Secondo il deputato, ora gli Stati Uniti cercano di mascherare le proprie azioni con dichiarazioni trionfalistiche sulla vittoria contro i terroristi, anche se in realtà sono stati sconfitti in Siria.

Il loro obiettivo principale era la distruzione delle autorità siriane, ma quando la situazione è diventata ingestibile per l'intervento russo hanno cambiato i piani schierandosi per combattere l'ISIS "che loro stessi hanno creato."