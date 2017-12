Il Giappone analizza 4 scenari per l'inizio della guerra in Corea

L'agenzia fa notare che la questione viene dibattuta all'interno del Consiglio di Sicurezza Nazionale con la partecipazione del premier Shinzo Abe. Il governo giapponese sta discutendo le azioni da far intraprendere alle proprie forze armate in caso di rapida escalation nella penisola coreana.

L'agenzia ha inoltre sottolineato che Tokyo avrà il diritto di utilizzare il meccanismo di sicurezza collettiva e ricevere il sostegno militare degli Stati Uniti in caso di guerra nella penisola.

Il governo giapponese, secondo l'agenzia Kyodo, ritiene oggi possibili diversi scenari per lo scoppio della guerra, tra cui lo scontro tra le forze armate delle due Coree, un attacco preventivo degli Stati Uniti, l'invasione delle forze di Seul in Corea del Nord, così come un attacco missilistico di Pyongyang contro il Giappone.