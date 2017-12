Ribelli siriani pubblicano video su ritiro terroristi ISIS da Raqqa, ombre su militari USA

Come raccontato ai giornalisti dai soldati dell'opposizione siriana, dalla città se ne sono andati indisturbati 3mila combattenti del Daesh con le loro famiglie. Circa un migliaio di loro erano feriti. I jihadisti si dirigevano in direzione di Deir ez-Zor, tuttavia i soldati dell'opposizione siriana non sanno cosa è successo dopo.

Secondo gli analisti, questo video è un ulteriore indizio in base a cui i militari americani avrebbero deliberatamente permesso all'ISIS di ritirarsi indisturbati da Raqqa per schierarsi nelle zone in cui poter continuare la guerra contro le forze governative siriane ed i loro alleati.