Mosca reagisce alle accuse di fornire petrolio russo in Corea del Nord

In precedenza, la Reuters riferiva, che ad ottobre e novembre le petroliere russe pompavano ripetutamente petrolio nelle navi della Corea del Nord. Tuttavia le fonti non hanno fornito alcuna prova e l'agenzia stessa non ha potuto confermare la veridicità delle accuse.

"Vorremmo ricordare che sulla fornitura di carburante (cioè prodotti petroliferi raffinati) c'è, naturalmente una quota, ma non c'è un divieto totale (risoluzione 2397). La verifica della conformità del regime di sanzioni la fornisce il comitato 1718" riporta il Ministero degli esteri.

Nel mese di dicembre, il Consiglio di Sicurezza delle Nazioni Unite ha imposto nuove sanzioni contro Pyongyang, adottando una risoluzione preparata dagli Stati Uniti, che era la numero 2397. Il documento introduce ulteriori restrizioni alla consegna di petrolio greggio e prodotti raffinati della Corea del Nord, richiede a tutti i paesi di espellere i lavoratori migranti nordcoreani, così come di espandere l' embargo commerciale.