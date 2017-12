USA criticano acquisto da parte della Turchia di sistemi S-400 dalla Russia

"I sistemi antimissile e antiaerei compatibili NATO migliore opzione per la protezione della Turchia da tutta la gamma di minacce nella regione… la Turchia continua a perseguire i sistemi di difesa missilistica dei paesi della NATO, compreso il sistema Patriot, per la loro più ampia e più a lungo termine "Gli Stati Uniti sono impegnati ad accelerare la fornitura di attrezzature acquisite dalla Turchia, per quanto possibile", ha detto un portavoce del Pentagono a RIA Novosti.

Così gli USA hanno commentato l'acquisto di Ankara dei complessi S-400 dalla Russia.

In precedenza, venerdì, i rappresentanti della Russia e della Turchia hanno firmato un accordo di finanziamento per acquistare gli S-400. Secondo la dichiarazione della segreteria dell'Oboronprom della Turchia, Ankara comprerà due batterie di questo complesso. Allo stesso tempo, le parti hanno concordato una cooperazione tecnologica in questo settore per lo sviluppo della produzione di sistemi missilistici antiaerei in Turchia.

Un rappresentante del Pentagono ha ricordato che gli Stati Uniti avevano precedentemente espresso preoccupazione per gli acquisti turchi di S-400 russi. Allo stesso tempo, ha sottolineato che i due paesi mantengono "relazioni profonde e significative nel campo del commercio militare".

Il sistema missilistico antiaereo a lungo raggio S-400 Triumf (progettato e prodotto dal gruppo EKR Almaz-Antey) è stato progettato per la distruzione di aerei di velivoli ad alta quota, di missili balistici, obiettivi ipersonici e altre minacce aeree