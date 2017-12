Pentagono respinge accuse di sostenere lo Stato Islamico

"Le accuse secondo le quali gli Stati Uniti sostengono Daesh sono false e assurde. Non addestriamo lo Stato Islamico. Stiamo lavorando con i nostri alleati per l'annientamento o la cattura dei guerriglieri" ha detto venerdì il portavoce ufficiale del Pentagono a RIA Novosti Rebecca Rieberich.

In precedenza, il portavoce del Ministero degli esteri russo Maria Zakharova ha detto che il 27 dicembre i terroristi hanno lanciato diversi razzi contro l'aeroporto internazionale di e l'aeroporto di stanza russo Hmeymim. Il primo vice presidente del Comitato del Consiglio della Federazione per la difesa e sicurezza, Franz Klintsevich, ha detto che l'attacco non sarebbe stato possibile senza la partecipazione degli Stati Uniti.

Un portavoce del Pentagono ha affermato che "non ci sono prove di questo".

Secondo lei, "la coalizione (guidata dagli Stati Uniti per combattere lo Stato Islamico) non ha nessuna fiducia nelle ridicole dichiarazioni dei funzionari russi, che in passato sono state purtroppo imprecise."

Allo stesso tempo, la rappresentante del Pentagono non ha risposto a una richiesta di commentare l'attacco alla base siriana.