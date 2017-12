Pentagono parla del ruolo degli istruttori militari USA in Ucraina

I compiti di questo numero determinato di istruttori che aiutano a preparare l'esercito agli standard della NATO rimarranno gli stessi, ha sottolineato Mattis, parlando ai giornalisti.

Il capo del Pentagono ha osservati che il numero di istruttori potrebbe aumentare solo in un caso. Ciò accadrà se il numero di militari che hanno bisogno di essere addestrati aumenterà.

In precedenza si è appreso che gli Stati Uniti hanno approvato licenze commerciali per la fornitura di armi all'Ucraina, tra cui il Javelin, sistema missilistico anticarro portatile progettato per distruggere veicoli corazzati, elicotteri e droni. Tuttavia, il dipartimento di stato ha chiarito che Washington non fornisce armi direttamente a Kiev.