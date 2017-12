Vladimir Putin trascorrerà come da tradizione il veglione di capodanno in famiglia con parenti e amici, ha riferito il suo portavoce Dmitry Peskov.

"Lo trascorre tradizionalmente a casa al solito in compagnia di parenti ed amici. Sapete, per lui è una festa importante da passare con la famiglia, salvo impegni eccezionali per la sua funzione lavorativa. Quest'anno come da tradizione sarà in famiglia a casa", — ha detto Peskov.