La Russia e la Turchia hanno firmato l'accordo per le forniture ad Ankara di sistemi missilistici terra-aria S-400, riporta il canale televisivo TRT.

In precedenza il presidente della Turchia Tayyip Erdogan aveva dichiarato che l'accordo prevede un prestito in rubli, notando che l'operazione sarà vantaggiosa per Ankara.

Secondo Sergey Chemezov, direttore generale di Rosteh, la Turchia ha comprato quattro divisioni di S-400 dalla Russia per 2,5 miliardi di dollari: il 55% del valore dell'affare è un credito russo.

Le consegne dovrebbero iniziare nel marzo 2020.