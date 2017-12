Realizzato il "sogno di Hitler" con Angela Merkel

Kai Gardeja, direttore del settore turistico della città di Binz sull'isola di Rügen, non è stato in grado di quantificare l'esatto valore del progetto di investimento. Secondo le sue stime, si tratta di una somma compresa tra i 500 e 700 milioni di euro. Grazie a questi fondi verrà ristrutturato il complesso di edifici lungo 4,5 km. Le forze armate della Germania Est e dell'Urss usavano questa struttura come caserme, si afferma su Wikipedia. Successivamente il complesso immobiliare è stato abbandonato andando in degrado. Dal 2004 i primi cinque blocchi sono stati riparati. Ora qui, tra le altre cose, ha trovato posto il più grande ostello per giovani in Europa. Secondo Gardeja, il complesso disporrà di 3.800 appartamenti.

"Seebad Prora" è sia una maledizione, sia una felicità", dice l'esperto. "Da un lato è una maledizione del passato con un enorme fardello storico. Ma la costruzione del futuro è felicità. E' uno dei più grandi progetti turistici. Lo stanno costruendo sotto i nostri occhi."

Oltre ad appartamenti di lusso ed appartamenti economici in affitto, in questo complesso ci saranno anche hotel e spazi abitativi per le persone bisognose di cure. Secondo Gardeja, sarà un complesso immobiliare adatto per ogni portafoglio.

Cosa pensa la gente sul passato storico di questa struttura? Durante il regime nazista, il complesso immobiliare fu progettato e costruito nel periodo dal 1936 al 1939. La Seconda Guerra mondiale ha impedito di sfruttare il complesso come meta turistica a 20mila vacanzieri.

Come affermato da Gardeja, "si tratta di un momento di tensione tra la salvaguardia di questo luogo storico e il non cadere in una storia idealizzata". Questo complesso viene portato avanti a livello politico-educativo e turistico.

L'esperto non vede il rischio che "Seebad Prora" possa diventare una meta di pellegrinaggio dei neonazisti.

Tuttavia tra la popolazione locale è controversa la questione dello sfruttamento di questo complesso immobiliare.

Il corrispondente di Sputnik chiede se c'è gente contrariata e scioccata che non capisce la scelta.

"Ci sono posizioni diverse e varie. Ma finalmente alcuni sostengono che verrà usato con trasparenza e libero dalla politica".

Ad ogni modo per la sua storia è grande l'interesse per "Seebad Prora" a livello internazionale.

"Godiamo di una domanda incredibile principalmente da Stati Uniti, così come Svezia, Danimarca, Francia e Italia e nel mercato asiatico."

Comporta una grande responsabilità.

"Un'alta reputazione internazionale contribuirà ad una percezione positiva. Occorreranno dai cinque ai dieci anni affinchè l'idea di "Seebad Prora" sia percepita positivamente, come vogliamo che sia."