Le “forze oscure” minacciano la democrazia occidentale

Da molto tempo le strutture transnazionali dicono ai parlamenti e ai governi nazionali cosa dovrebbero fare; i politici nazionali per loro sono al massimo interlocutori e persone necessarie per l'attuazione dei compiti, sostiene l'autore.

Glunk, in un'intervista a Sputnik, ha sottolineato che non si tratta di una nuova teoria del complotto né un club di élite come il Bilderberg Club, il WEF di Davos o la Mont Pelerin Society.

L'autore critica apertamente il politologo Reinhard Mehring, che ha sostenuto che il potere esecutivo esclude sempre più il parlamentarismo come elemento principale della democrazia occidentale.

"I gruppi che agiscono a livello globale nella loro forma, aspetto e visibilità sono così diversi, volubili, informi e senza una certa posizione, che sembra che perdano la loro definizione… Il loro numero è stimato a circa 2000 e spesso hanno nomi lunghi, ad esempio, International Medical Device Regulators Forum (IMDRF) o Standard Advisory Council (SAC)", spiega l'autore.

Queste "forze oscure" sono costituite da rappresentanti delle associazioni industriali o dell'economia di alcune industrie e dipartimenti governativi competenti che dovrebbero regolamentare queste aree, afferma Glunk. Coordinano le regole che si applicano a livello mondiale, che hanno "forza virtualmente legale" e sono prese in considerazione solo dai parlamenti, ma "non sono discusse e non vengono prese decisioni su di loro".

Questi gruppi e la loro influenza, che non è notata dal pubblico, è giustificata dal fatto che le questioni globali che hanno risolto sono diventate così complesse che solo gli esperti, e non i deputati eletti, possono prendersene cura. Glunk ha indicato come esempio di uno studio farmaceutico che ha conseguenze per le persone, le loro vite e la loro salute. Il 90% dei costi corrispondenti proviene dalle aziende e le conoscenze acquisite non appartengono allo stato, ma a imprese e imprese specifiche.

L'autore usa il concetto di "regimi transnazionali" rispetto alle regole stabilite e vendute da queste strutture globali. Egli avverte che la sfera legale che è sorta in questo modo "è indipendente dalla legge che forma la democrazia e non ha assistenza statale (o addirittura legittimità)".

"Nelle loro azioni pratiche, cioè nella fornitura globale di beni e servizi, i regimi transnazionali definiscono le questioni della nostra vita quotidiana, quasi come il governo".

È praticamente impossibile resistere a questi regimi e al loro potere. Le forze che vogliono tale sviluppo e contribuiscono a crearlo rappresentano "una stragrande maggioranza in tutto il mondo". Tuttavia, la crescente "espertocrazia" descritta dall'autore è "una sorta di sollievo" per i cittadini. Non hanno bisogno di preoccuparsi di più dei problemi globali, e le decisioni solo occasionalmente hanno un impatto negativo su di loro.

Gluck critica la "focalizzazione del mondo sugli interessi economici delle preoccupazioni e delle industrie", principalmente a causa delle conseguenze per la democrazia. Egli chiede di fermare questo processo. Il sentimento di indignazione si riflette nel movimento anti-globalizzazione, nella crescita della popolarità dei partiti di destra, come Alternativa per la Germania. I cittadini devono nuovamente intervenire e partecipare, conclude Glunk.